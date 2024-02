Usa: processo per frode a New York, Trump condannato a pagare 300 milioni di danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, insieme alla sua Trump Organization, è stato condannato a pagare più di 300 milioni di dollari di danni, nel quadro del processo civile per frode avviato nei suoi confronti a New York. La sentenza del giudice Arthur Engoron ha anche vietato a Trump di “lavorare come dirigente o direttore per qualsiasi entità legate a New York, per un periodo di tre anni”. La condanna è arrivata dopo che Trump è stato già condannato a pagare 83,3 milioni di dollari alla scrittrice E. Jean Carroll, che gli ha fatto causa per diffamazione dopo che l’ex presidente ha smentito le accuse di stupro avanzate nei suoi confronti dalla giornalista. La procuratrice generale dello Stato, Letitia James, ha inizialmente chiesto il pagamento di danni per 370 milioni di dollari, per falsificazione di documenti societari e per avere sopravvalutato illegalmente il valore degli asset gestiti dalla Trump Organization, per ottenere condizioni più vantaggiose relativamente a polizze assicurative e prestiti bancari. (Was)