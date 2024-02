Usa-Cina: Blinken vede Wang, continueremo a difendere nostri interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, a margine della conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. Le parti, riferisce una nota, hanno avuto un colloquio “schietto e costruttivo” su una serie di temi bilaterali, regionali e globali, ribadendo l’impegno a mantenere aperti i canali di comunicazione per gestire in maniera responsabile la competizione tra Washington e Pechino. Il capo della diplomazia statunitense ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare insieme sulla base di quanto discusso all’ultimo incontro tra i due presidenti, Joe Biden e Xi Jinping, soprattutto per quanto riguarda i contatti tra le rispettive Forze armate. Blinken ha anche ribadito che gli Usa continueranno a difendere i loro interessi e valori. Il segretario ha sottolineato l’importanza di garantire la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan e nel Mar cinese meridionale, esprimendo anche preoccupazione per il sostegno di Pechino alla Russia, nel quadro della guerra in Ucraina. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla situazione in Medio Oriente e nella penisola coreana. (Was)