- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci partecipa alla Cerimonia di commemorazione dell'anniversario della morte di Giordano Bruno.Roma, Campo De' Fiori (ore 17)VARIE- Sit-in per la sicurezza stradale. Partecipa, tra gli altri, il consigliere regionale di Azione, Alessio D'Amato.Roma, Piazza della Stazione Vecchia (Ostia ) (ore 11)- Conferenza stampa inerente alla nomina dell'assessore ai servizi sociali, Paolo Fanelli.Frosinone, aula consiliare del Comune (ore 12)- Il segretario generale della Fondazione Don Luigi Di Liegro, Luigina Di Liegro, l’assessore regionale all'Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli e Chiara Rogora, Psicologa e Psicoterapeuta, Dsm Uoc Asl Roma 2, Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva partecipano alla prima lezione del Corso di Formazione per volontari, famiglie e servizi del territorio in rete per la salute mentale dal titolo ‘Il disagio giovanile nella contemporaneità: la rete che cura’, promosso dalla Fondazione Don Luigi Di Liegro grazie al contributo della Regione Lazio.Roma, sede della Fondazione Don Luigi Di Liegro, via Ostiense 106 (ore 12) (Rer)