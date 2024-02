Russia: Rosato (Azione), solidarietà a Quartapelle per attacchi ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piena solidarietà alla collega Lia Quartapelle da parte mia e dei colleghi di Azione. Così in una nota il deputato e vicesegretario di Azione, Ettore Rosato, riguardo agli attacchi dell'ambasciata russa a Roma alla deputata del Pd, Lia Quartapelle, per la sua interrogazione parlamentare sul caso dei presunti "ospiti neofascisti" a un ricevimento dell'ambasciata. “Le interferenze russe non finiscono mai di stupire. Da un Paese in cui la democrazia è una finzione nemmeno provata a mascherare non accettiamo nessun tipo di lezione, tanto più su cosa possono o non possono scrivere negli atti parlamentari i nostri deputati”, aggiunge. (Rin)