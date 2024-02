Trasporti: Atac, conclusi i lavori di ammodernamento sulla linea 8

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si concluderanno nella giornata di domenica 18 febbraio i lavori di ammodernamento dei binari della linea 8 nel tratto vicino a Ponte Garibaldi. Lo comunica, in una nota Atac. "Da lunedì mattina, 19 febbraio, comincerà il pre-esercizio del tram, che verrà svolto su tutto il percorso, ma senza passeggeri a bordo. L'esercizio commerciale con i passeggeri partirà immediatamente a valle dei collaudi di Ansfisa. I lavori si sono svolti tra Lungotevere De' Cenci e Via Arenula e tra Lungotevere Sanzio e Lungotevere degli Anguillara. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito Atac.roma.it e sui canali social aziendali", conclude la nota. (Com)