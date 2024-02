Cina: Cameron, con Pechino dobbiamo avere dialogo aperto e costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono "molte cose su cui l'Occidente e la Cina non vanno d'accordo, ma ciò non significa che non dovremmo cercare di impegnarci in un dialogo aperto e costruttivo". Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, nel corso di un panel alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "Ci sono molte cose che dobbiamo fare con la Cina" ha detto Cameron, portando l'esempio del cambiamento climatico. "Non risolveremo la crisi climatica se escludiamo un quinto dell'umanità. Per questo dobbiamo avere con la Cina un dialogo sul cambiamento climatico e sull'energia" e "lo stesso vale per il dialogo commerciale", ha concluso il ministro.(Rel)