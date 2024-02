Gaza: Biden, serve un cessate il fuoco temporaneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito la necessità di un “cessate il fuoco temporaneo” nella Striscia di Gaza al premier israeliano, Benjamin Netanyahu, per consentire il rilascio degli ostaggi. Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, Biden ha detto di augurarsi che “si possa raggiungere questo obiettivo, e spero che nel frattempo Israele non decida di lanciare una operazione militare di terra su larga scala”. (Was)