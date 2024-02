Autonomia: Sangiuliano, De Luca ha rotto ogni argine del consenso civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il lucano De Luca, detto con il massimo rispetto verso gente operosa e colta come gli abitanti della Basilicata, ha rotto ogni argine del consesso civile". Lo dichiara il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "La più convinta solidarietà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per questo attacco tipico del peggiore e più cupo stalinismo, condito di avanspettacolo. Ma la verità che questa ‘ammuina’ serve a coprire il disastro in Campania, a cominciare dall’impossibilità a curarsi dei cittadini, costretti a spostarsi verso altre regioni per vedersi tutelato un diritto costituzionalmente garantito", aggiunge. (segue) (Com)