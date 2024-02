Autonomia: Sangiuliano, De Luca ha rotto ogni argine del consenso civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana, "il rapporto Svimez ha certificato una situazione terribile, ben sintetizzata sulle pagine napoletane di un quotidiano, che ha titolato: ‘Sanità, Campania maglia nera: è la peggiore del Mezzogiorno, pazienti in fuga per curarsi’.", spiega il ministro Sangiuliano. "Questo, nonostante la presenza di una classe medica e paramedica di elevata qualità. Come più volte ribadito, la Campania è stata incapace di spendere la maggioranza dei Fondi sviluppo e coesione 2014-2020, come certificato dalla ragioneria Generale dello Stato: solo 3,5 miliardi di euro sul totale di 9,3 miliardi stanziati, pari al 37 per cento. Ma nemmeno spostarsi è facile per i cittadini campani, con i disagi quotidiani della Circumvesuviana, sotto gli occhi di tutti, a testimoniare la cattiva gestione deluchiana anche nel settore dei trasporti", prosegue. (segue) (Com)