Autonomia: Sangiuliano, De Luca ha rotto ogni argine del consenso civile (3)

- De Luca è "un inefficiente parolaio", sottolinea Sangiuliano. "La nostra fattiva operosità ha portato i seguenti risultati in poco più di un anno di governo della nazione. La rigenerazione del parco della Floridiana, avvenuta in pochi mesi, è un fatto. Come lo è l’apertura del cantiere del Real albergo dei poveri di palazzo Fuga, che diventerà la più grande infrastruttura culturale d’Europa, e del museo Caruso, inaugurato a palazzo Reale", spiega. "In questo momento il ministero della Cultura (Mic) è impegnato in decine di interventi per la Campania. Tra questi: l’ex stabilimento Cirio a Paestum dove verrà allestito il museo del Santuario di Santa Venera grazie a uno stanziamento di 20 milioni di euro con fondi Cipe", prosegue. (segue) (Com)