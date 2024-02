Autonomia: Sangiuliano, De Luca ha rotto ogni argine del consenso civile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli interventi per la Campania anche "la villa Favorita a Ercolano, al centro di un importante restauro finanziato per 32 milioni di euro dai fondi Pnrr del Mic e per 12 milioni di euro dall’agenzia del demanio e dal Pon cultura e sviluppo Fesr 2014-2020; il recupero della villa romana di Positano; il restauro di chiese storiche come Santa Maria a piazza di Forcella e Donnaregina vecchia con un residuo di fondi Pnrr; il recupero del complesso dei Girolamini, in via di completamento; la realizzazione di un teatro con spazi multimediali per i giovani a Caivano; l’acquisto dell’edificio del Monte della Pietà; il grande intervento per Capodimonte, al quale sono destinati 40 milioni di euro", aggiunge Sangiuliano. (segue) (Com)