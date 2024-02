Autonomia: Sangiuliano, De Luca ha rotto ogni argine del consenso civile (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono anche "la riapertura della sezione 'Campania romana' al Museo archeologico nazionale di Napoli; la riqualificazione del teatro Politeama di San Cipriano Picentino con fondi Mic; il tavolo per il Museo egizio a Benevento; la riqualificazione dell’ex Spolettificio di Torre Annunziata, che ospiterà i servizi di accoglienza e una sezione espositiva dell’area archeologica di Oplontis. Non ci interessa alimentare un sistema clientelare fatto di sagre utili solo a raccogliere consenso, ma vogliamo creare strutture permanenti, capaci di elevare la qualità della vita dei cittadini campani", conclude il ministro Sangiuliano. (Com)