Mar Rosso: Ukmto, nave attaccata da missile a nord-ovest di Al Mukha in Yemen

- Una nave è stata attaccata da un missile a nord-ovest di Al Mukha, in Yemen. Lo ha reso noto su X l'Ufficio per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito (Ukmto) della Royal Navy, la Marina britannica. Secondo il rapporto, a seguito dell’attacco si è verificata un’esplosione nei pressi dell’imbarcazione e i membri dell’equipaggio sono salvi. A seguito dell’inizio della guerra nella Striscia di Gaza tra il movimento islamista palestinese Hamas e Israele, le milizie ribelli yemenite filo-iraniane degli Houthi hanno intensificato i loro attacchi nel Mar Rosso contro le navi commerciali legate allo Stato ebraico, ma non solo. Per proteggere la rotta commerciale, l’Unione europea ha lanciato l’operazione navale Aspides, la cui guida è affidata all’Italia. (Res)