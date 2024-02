Firenze: Savino, una tragedia immane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perdere la vita sul lavoro, come avvenuto oggi a Firenze, è una tragedia immane. Lo afferma in una nota Sandra Savino, sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito all'incidente avvenuto oggi in un cantiere a Firenze. “Esprimo i sentimenti del mio più profondo cordoglio ai familiari delle vittime e la mia vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia ed alla comunità fiorentina. Un ringraziamento sincero a chi, ancora in queste ore, si sta adoperando per le ricerche ed i soccorsi a tutti i feriti", aggiunge. (Rin)