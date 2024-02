Africa: Usa contrari a militarizzare il Golfo di Guinea, basi cinesi sono minaccia alla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualsiasi passo avanti verso la costruzione di “strutture militari cinesi” lungo la costa atlantica del continente africano rappresenta “una fonte di seria preoccupazione per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”, oltre ad ostacolare la stabilità regionale. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” un portavoce del dipartimento di Stato Usa, dopo che diverse indiscrezioni di stampa hanno segnalato la preoccupazione delle autorità di Washington in merito alla possibile costruzione di basi militari cinesi in Gabon e nella Guinea Equatoriale. “Abbiamo detto chiaramente alle autorità nazionali che qualsiasi passo verso la costruzione di basi militari cinesi lungo la costa atlantica del continente è fonte di preoccupazione per la sicurezza nazionale e la stabilità regionale: lo abbiamo fatto presente alle autorità della Guinea Equatoriale e anche al governo di transizione in Gabon”, ha detto, sottolineando che gli Stati Uniti sono interessati a rafforzare le partnership e la cooperazione con i Paesi africani per garantire la sicurezza e la prosperità nell’Oceano Atlantico. “Condividiamo la preoccupazione espressa dai nostri alleati europei e da alcuni Paesi africani in merito alla militarizzazione del Golfo di Guinea”, ha continuato il portavoce, ricordando che gli Stati Uniti hanno ripristinato l’assistenza al Gabon dopo che il governo di transizione ha annunciato nel novembre del 2023 una tabella di marcia per organizzare nuove elezioni nell’agosto del prossimo anno. “Continueremo a promuovere rapporti positivi nel campo della difesa con diversi Paesi africani che si affacciano sull’Oceano Atlantico: lavoriamo anche con la Guinea Equatoriale e con il Gabon per garantire la resilienza di fronte al cambiamento climatico, una adeguata governance marittima e lo sviluppo delle economie blu”, ha concluso. (Was)