Gaza: tensioni al valico di Rafah, bruciati pneumatici per bloccare aiuti umanitari

- Un certo numero di sfollati nella Striscia di Gaza hanno fatto irruzione sul lato palestinese del valico di Rafah, al confine con l'Egitto, e hanno bruciato degli pneumatici nel tentativo di bloccare i camion con gli aiuti umanitari in ingresso. Sul posto sono giunti gli agenti della sicurezza del movimento islamista palestinese Hamas per bloccare gli sfollati e far passare i camion. Fonti dell'autorità di frontiera di Gaza affermano che si tratta di sfollati che si erano rifugiati vicino al valico di frontiera e che hanno preso d'assalto i camion degli aiuti umanitari che entravano a Rafah. (Res)