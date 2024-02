Firenze: Pastorella (Azione), assicurare sicurezza sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia di Firenze ci pone un tema più grande, che è quello della sicurezza sul lavoro. Così Giulia Pastorella, vicepresidente di Azione, a SkyTg24 Economia. “Gli standard in Italia ci sono, il problema è assicurare che vengano rispettati: più il sistema di appalti è complesso, più i controlli rischiano di essere inefficaci. È su questo che bisogna agire, ma purtroppo il nuovo Codice degli appalti va nella direzione opposta. I tempi dettati dagli appalti non possono giustificare la mancanza di sicurezza dei lavoratori: le aziende quando partecipano ai bandi conoscono i tempi, se non sono in grado di rispettarli mantenendo gli standard non è giusto che partecipino”, ha aggiunto. (Rin)