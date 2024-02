Italia-Russia: ambasciata su interrogazione Quartapelle, nostra sede aperta è a tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata russa in Italia ha risposto alla notizia secondo cui la deputata Lia Quartapelle, esponente del Partito democratico, ha avviato un’interrogazione parlamentare in merito al caso dei presunti “ospiti neofascisti” a un ricevimento per commemorare la morte di Daria Dugina. "Abbiamo assistito, probabilmente, al primo caso nella storia della diplomazia in cui un deputato solleva in Parlamento la questione di partecipazione di cittadini del proprio Paese ad un ricevimento presso l’ambasciata di uno Stato estero con cui esistono relazioni diplomatiche", si legge nel commento della missione diplomatica. "I diplomatici russi in Italia, così come in qualsiasi altro Paese, non distinguono gli amici della Russia in base all’appartenenza alla destra, alla sinistra, al centro o ad altre posizioni, convinzioni o credi religiosi", prosegue la nota. "L’ambasciata russa è lieta di aprire le sue porte a tutti i parlamentari e ai cittadini italiani, a prescindere dalle loro convinzioni politiche, a condizione che siano disposti a un dialogo paritetico, al mutuo rispetto e a una ricezione oggettiva delle complessità del mondo contemporaneo", si legge ancora nella nota della missione diplomatica. (Res)