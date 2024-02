Usa: vice segretario Verma in India, Sri Lanka e Maldive, focus su difesa e sicurezza marittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario di Stato Usa per la gestione delle risorse, Richard Verma, si recherà in India, in Sri Lanka e alle Maldive dal 18 al 23 febbraio, per rafforzare la cooperazione di Washington con la regione indopacifica. Il diplomatico statunitense, riferisce una nota, andrà prima a Nuova Delhi, dove incontrerà i rappresentanti del governo e della comunità imprenditoriale per discutere il futuro della partnership strategica bilaterale nei campi dello sviluppo economico, della sicurezza e della tecnologia. Verma andrà poi alle Maldive per una serie di colloqui incentrati sulla cooperazione economica e sulla sicurezza marittima. Infine, il vice segretario andrà a Colombo, in Sri Lanka, per incontrare i rappresentanti del governo e discutere il futuro della collaborazione tra i due Paesi nel campo della difesa e della sicurezza marittima. (Was)