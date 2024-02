Firenze: Foti (Fd’I), agire in senso preventivo su controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di Firenze è una delle tante tragedie che si ripetono troppo spesso. “Possiamo continuare a modificare le norme, ma a fronte di una vicenda ripetitiva e peggiorativa che non dà una prospettiva di inversione di tendenza, occorre porsi il problema di intervenire in senso preventivo e verificare cantiere per cantiere se vengono rispettate le norme". Lo ha dichiarato al Tg4 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. “Uno dei dati clamorosi riguarda i 20 mila morti sul lavoro negli ultimi 20 anni. E' necessario domandarsi se al di là della legislazione che si cerca di affinare, il problema vero non sia quello dei controlli”, ha aggiunto. (Rin)