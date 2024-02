Ucraina: la Russia ha reclutato centinaia di cubani per la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa avrebbe reclutato diverse centinaia di cittadini cubani per la guerra in Ucraina, sfruttando la crisi in corso nell’isola per convincere le persone a servire nelle fila del suo esercito in cambio di stipendi che si aggirano intorno ai duemila dollari al mese: una cifra esorbitante rispetto alla media di 20 dollari che guadagnano i cittadini di Cuba, i quali sono sempre più spesso costretti a fare affidamento ai sussidi del governo e ai soldi inviati dai familiari all’estero per andare avanti. Lo scrive il “Wall Street Journal”, a cui l’ambasciatore Ruslan Spirin, rappresentante speciale per l’America Latina e i Caraibi, ha affermato che secondo le stime di Kiev i russi avrebbero reclutato circa 400 cubani per combattere in Ucraina. “Prendiamo la questione molto seriamente”, ha detto. Una testimonianza diretta è arrivata da Danelia Herrera, madre di Raibel Palacio, poche settimane fa è stato ucciso da un drone mentre stava combattendo con i russi al fronte, in Ucraina. “I cubani sono carne da macello, e li uccideranno tutti”, ha detto, parlando dall’Avana. (segue) (Was)