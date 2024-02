Ucraina: la Russia ha reclutato centinaia di cubani per la guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il parlamentare ucraino Maryan Zablotskyi ha rilasciato una dichiarazione al quotidiano, affermando che il numero di cubani reclutati da Mosca potrebbe essere ben più alto, compreso tra circa 1.500 e tremila. Fonti anonime del governo di Kiev hanno riferito che la Russia avrebbe anche reclutato combattenti dalla Repubblica Centrafricana, dalla Serbia, dal Nepal e dalla Siria. Il contingente cubano sarebbe però quello più grande, dal momento che la crisi economica in corso dell’isola ha portato molti cittadini ad accettare le offerte dei russi. Negli ultimi due anni, più di mezzo milione di cubani (pari al cinque per cento della popolazione) ha lasciato l’isola per andare negli Stati Uniti in cerca di lavoro e di una vita migliore. La moglie di Palacio, parlando al quotidiano, ha anche aggiunto che i russi avrebbero promesso “il passaporto e la cittadinanza” all’uomo, alla moglie, alla madre e ai due figli. (Was)