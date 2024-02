Autonomia: Foti (Fd'I), inaccettabile che in politica si insultino gratuitamente persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dibattito politico "non è accettabile che si vada a insultare gratuitamente le persone". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti, al Tg4. "Gli insulti di De Luca al presidente Meloni sono spazzatura. Il Pd ha tutto l'interesse non solo a prendere distanze, ma a chiedere le dimissioni del presidente della Campania - ha aggiunto -. Mentre si svolgeva la protesta di oggi nei confronti delle forze dell'ordine, Giorgia Meloni era in Calabria a firmare un accordo con la Regione che potrà disporre di oltre 3 miliardi di euro. De Luca, invece di fare queste pagliacciate, dovrebbe rispondere del perché ha speso il 24 per cento delle risorse a sua disposizione", ha concluso Foti. (Rin)