Sicurezza: premier Plenkovic, Conferenza di Monaco è incontro chiave in tempo di sfide

- La Conferenza sulla Sicurezza di Monaco “è una conferenza chiave in tempi di numerose sfide: dall’aggressione russa contro l’Ucraina alla guerra in Medio Oriente, e con la minaccia di espansione ai rapporti tra le grandi potenze” per questo “parlare con i colleghi della situazione in Europa è molto importante”. Lo ha scritto su X il premier croato, Andrej Plenkovic, presente oggi alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. (Res)