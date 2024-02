Navalnyj: Borghi (Iv), Lega nella scia del Cremlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle piazze del mondo "mentre si sfila in ricordo di Navalnyj, in Italia un partito di governo si accomoda nella scia (lugubre e liberticida) del Cremlino". Lo ha detto il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva facendo riferimento al partito della Lega. "Tutto il mondo occidentale e liberal-democratico sta chiamando in causa Putin, il suo regime, la sua azione liberticida sulla tremenda vicenda di Navalnyj. Tutto. Tranne la Lega", ha aggiunto. (segue)(Rin)