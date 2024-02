Argentina: Milei non firmerà decreto per aumento del salario minimo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una decisione registrata con allarme dai rappresentanti dei lavoratori, che avvertono della perdita di potere d'acquisto di uno stipendio - non aumentato -, a fronte degli alti indici di inflazione registrati nel paese. Secondo Hector Daer, segretario generale di una delle sigle storiche del sindacato argentino (Cgt), il governo avrebbe fatto di tutto per far naufragare la riunione del Consiglio sul salario minimo - il tavolo cui partecipano lavoratori, imprese e governo -, lasciando agli imprenditori la possibilità di non "formulare nessuna proposta" e di respingere la proposta di aumento dell'85 per cento, sottoscritta da tutti i rappresentanti dei lavoratori. (Abu)