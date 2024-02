Unicredit: Cda approva lista candidati, conferme per Padoan e Orcel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella odierna riunione il Consiglio di amministrazione di Unicredit ha approvato una propria lista di candidati alla carica di membro del Consiglio di amministrazione e membro del Comitato per il controllo sulla gestione. Nella lista figura la conferma di Pietro Carlo Padoan come presidente e di Andrea Orcel come Amministratore delegato. La lista - riferisce una nota - è costituita da 12 candidati, inclusi tre membri del Comitato per il controllo sulla gestione, in linea con i requisiti dello Statuto che prevede la nomina di altri tre amministratori tratti dalla lista di minoranza che otterrà il maggior numero di voti, uno dei quali ricoprirà la carica di presidente del Comitato per il controllo sulla gestione. Gli altri candidati sono: Elena Carletti, Marcus Chromik, António Domingues, Jeffrey Alan Hedberg, Beatriz Lara Bartolomé, Maria Pierdicchi, a cui si aggiungono Paola Camagni, Gabriele Villa e Julie Galbo. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre approvato il profilo qualitativo e quantitativo del Cda. (Rin)