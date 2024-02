Brasile: media, Lula pensa a rinegoziare debito per rilanciare commercio e investimenti in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, intende rinegoziare il debito esistente coi Paesi africani per tornare a finanziare le esportazioni e progetti di investimento in opere infrastrutturali. Lo scrive la testata "Folha de Sao Paulo", secondo la quale la somma dovuta sarebbe pari a 280 milioni di dollari, provenienti da nove Paesi africani (Mozambico, Congo, Senegal, Sao Tome e Príncipe, Ghana, Mauritania, Guinea-Bissau, Guinea e Zimbabwe). L'idea di Lula sarebbe quella di concludere il piano di ristrutturazione dei debiti prima del vertice G20, che si terrà a Rio de Janeiro il prossimo novembre, cercando di utilizzare l'azione come esempio affinché i Paesi sviluppati adottino misure simili. (segue) (Brs)