Brasile: media, Lula pensa a rinegoziare debito per rilanciare commercio e investimenti in Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un piano, scrive "Folha" citando fonti vicine al presidente, che Lula starebbe trattando già durante il viaggio che compie in questi giorni nel continente africano. Tra i nove Paesi africani in debito con il Brasile, il Mozambico detiene quello più alto (143 milioni di dollari), proveniente da prestiti concessi dalla Banca nazionale per lo sviluppo (Bndes). La rinegoziazione dei debiti di Mozambico e Angola saranno priorizzati vista l'affinità storica con il Paese sudamericano. Seguono poi la Mauritania, con un debito da 48 milioni di dollari, e la Guinea-Bissau, con 25 milioni di dollari. La situazione più critica riguarda lo Zimbabwe, il cui debito è considerato insolubile. Il ministero dell'Economia del Brasile starebbe analizzando possibili sconti e condizioni di pagamento dei debiti, con i piani di rinegoziazione più avanzati per quelli di Mozambico, Congo e Senegal. (segue) (Brs)