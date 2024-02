Brasile: media, Lula pensa a rinegoziare debito per rilanciare commercio e investimenti in Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile si trova ad Addis Abeba, in Etiopia, per un incontro con il primo ministro Abiy Ahmed e un intervento al Summit dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana (Ua). Oltre agli accordi bilaterali e cooperazione commerciale, il viaggio in Etiopia è anche parte della strategia del presidente brasiliano di "riavvicinarsi all'Africa" e la sua presenza al vertice dell'Unione africana si inserisce nelle prospettive aperte con il recente ingresso dell'organismo nel G20. Il governo Lula ha sostenuto la richiesta di adesione dell'Ua. Prima di arrivare in Etiopia Lula ha fatto tappa in Egitto, dove ha incontrato il presidente Abdel Fattah Al-Sisi e ha partecipato a una sessione del Consiglio dei rappresentanti della Lega degli Stati arabi. (Brs)