Usa: studio, in corso campagna di influenza cinese su elezioni del 2024

- Il governo cinese sta utilizzando l’intelligenza artificiale e una rete di profili attivi sulle piattaforme social per portare avanti una campagna di influenza e disinformazione tesa ad incrementare il malcontento e le divisioni tra i cittadini statunitensi, in vista delle elezioni presidenziali di novembre. Stando ad uno studio pubblicato dall’Istituto per il dialogo strategico, una organizzazione non governativa di ricerca con sede a Londra, la campagna viene denominata “Spamouflage”, e da anni ha l’obiettivo di promuovere gli interessi di Pechino all’estero. Negli ultimi mesi, i contenuti pubblicati dai profili che fanno parte della rete si sono concentrati sul promuovere messaggi relativi al “decadimento delle città, all’aumento dei senzatetto e dell’abuso di droga, alla violenza armata e al degrado delle infrastrutture pubbliche” negli Stati Uniti. In particolare, secondo il rapporto, la Cina starebbe tentando di convincere la comunità internazionale del fatto che gli Usa “versano in uno stato di caos”. (segue) (Was)