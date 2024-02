Usa: studio, in corso campagna di influenza cinese su elezioni del 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi messaggi pubblicati sulla piattaforma X, modificati in maniera artificiale con strumenti come Photoshop, affermano che le elezioni di novembre potrebbero distruggere il Paese. Un esempio fa riferimento alle “divisioni interne dei partiti” statunitensi, pubblicando una immagine che ritrae il presidente Joe Biden e il suo predecessore, Donald Trump, che si puntano delle lance a vicenda. Altre foto includono crepe nella Casa Bianca e nella Statua della Libertà, o terminologie come “guerra civile”, “battaglia interna” e “collasso della democrazia americana”. Nello studio non viene segnalata una affiliazione particolare delle immagini modificate pubblicate online, anche se Biden è stato spesso attaccato in merito ai guai legali del figlio Hunter o alla sua età. (Was)