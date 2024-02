Governo: Valditara, degrado della lotta politica di alcuni dell'opposizione è inquietante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inquietante il degrado della lotta politica portata avanti da alcuni esponenti dell'opposizione che ricorrono all'insulto e alla mistificazione dei fatti". Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. "Ultimo esempio oggi il governatore Vincenzo De Luca con l'incredibile e volgare offesa alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Qualunque persona in buona fede non può che condannare duramente questi insulti", conclude. (Rin)