Russia: Orlov (Memorial) respinge accusa di vilipendio verso forze armate

- Il membro del consiglio dell'associazione per la difesa dei diritti umani "Memorial", Oleg Orlov, ha respinto le accuse di vilipendio verso le forze armate russe. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Tass". Secondo la procura, Orlov ha effettuato azioni volte a "screditare le forze armate della Russia, guidato da sentimenti di inimicizia e odio nei confronti di militari russi". A sua volta, Orlov ha rifiutato di testimoniare contro sé stesso, aggiungendo di "non capire come si può perseguire qualcuno per aver espresso un'opinione". Lo scorso ottobre il tribunale Golovynskyj di Mosca ha disposto una multa di 150 mila rubli (1.505 euro) per Orlov, ma la procura ha contestato la decisione. La condanna è stata cancellata e il processo è stato avviato ex novo da un altro giudice. (Rum)