Roma: domenica torna nei Municipi pari la campagna "Ama il tuo quartiere - giornate del riciclo"

- Domenica 18 febbraio torna la campagna "Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo", raccolta straordinaria gratuita mensile di rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio Rai. Questo secondo appuntamento dell'edizione 2024 coinvolgerà i municipi pari della città con 11 ecostazioni temporanee a disposizione dei cittadini dalle ore 8. Aperti con orario domenicale anche i Centri di Raccolta fissi, compresi quelli attivi nei municipi dispari. Tutte le informazioni sull'iniziativa sono disponibili sul sito www.amaroma.it. Lo comunica Ama in una nota. (segue) (Com)