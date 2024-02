Roma: domenica torna nei Municipi pari la campagna "Ama il tuo quartiere - giornate del riciclo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso i vari siti di raccolta si potranno consegnare i rifiuti ingombranti classici come mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi e i cosiddetti Raee, vale a dire apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori. Tutte le postazioni sono attrezzate anche per la ricezione di oli da cucina esausti mentre nelle ecostazioni di via Ambrogio Necchi/Grotte Celoni, via Benedetto Croce e via Luisa Spagnoli saranno inoltre presenti Centri di Raccolta Mobili presso cui conferire anche pile, batterie, toner, farmaci e contenitori con residui di vernici e solventi. Tutti i materiali raccolti nel corso della mattinata verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, Raee, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero. (segue) (Com)