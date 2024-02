Roma: domenica torna nei Municipi pari la campagna "Ama il tuo quartiere - giornate del riciclo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In alcune postazioni, evidenziate sul sito web di Ama, saranno presenti anche associazioni, cooperative sociali e organizzazioni del terzo settore che promuovono progetti volti al riutilizzo dei beni usati ancora in buono stato. I cittadini, grazie alla presenza di questi "volontari del riuso", avranno quindi la possibilità di consegnare vecchi cellulari e tablet (purché ancora funzionanti) alla cooperativa sociale Ways onlus e ausili sanitari all'associazione Joni&Friends. Per ragioni logistiche e di gestione degli accessi, si invitano tutti i cittadini a raggiungere la postazione prescelta al massimo entro le ore 12. (Com)