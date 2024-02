Foibe: in Città metropolitana Roma concerto di archi Conservatorio "Santa Cecilia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per celebrare il "Giorno del Ricordo", la Città metropolitana di Roma e l'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato provinciale di Roma, hanno organizzato, nella Sala Consiliare di Palazzo Valentini, un concerto di archi del Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma. Giorno dedicato alla tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. "La Città metropolitana – ha dichiarato il vicesindaco Pierluigi Sanna – ha voluto dare il suo contributo di verità e narrazione di quei terribili anni, attraverso un concerto; la cultura è la strada che deve guidare ogni processo di sensibilizzazione e insegnamento per quanti hanno smarrito la curiosità della conoscenza. Assieme alla Presidente Donatella Shurzel, che ringrazio, abbiamo voluto impegnarci nel ricordare questo tragico periodo storico, per non trascurare le sofferenze di quella guerra per troppi anni dimenticate."