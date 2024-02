Foibe: in Città metropolitana Roma concerto di archi Conservatorio "Santa Cecilia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo Concerto non ha voluto solamente celebrare temi legati al Giorno del Ricordo, come l'Esodo e la nostalgia degli esuli per le terre che hanno abbandonato – spiega la professoressa Donatella Schürzel, organizzatrice dell'evento e presidente del comitato provinciale di Roma dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – ma anche dare visibilità ad autori che dalle terre dell'Adriatico orientale provengono ed hanno fornito il loro contributo alla cultura italiana nell'ambito musicale. Dalle opere liriche musicate da Smareglia all'uso della dodecafonia che ebbe in Dallapiccola il suo primo interprete in Italia, passando per la musica leggera di Soffici e le ricerche di musicologia di Donorà, l'italianità adriatica orientale ha espresso grandi artisti e ancora oggi italiani autoctoni lì residenti o discendenti di esuli tengono alto il buon nome di questa tradizione". (Com)