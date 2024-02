Navalnyj: Borrell incontra la moglie del dissidente, "Putin è responsabile e ne risponderà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha incontrato la moglie di Aleksej Navalnyj, Julia Navalnaya. "Ho incontrato Yulia Navalnaya per esprimere la solidarietà dell'Ue in questo momento terribile. Nonostante non le sia stato permesso di visitare Navalnyj per anni dopo le sentenze politicamente motivate e la sua ingiustificata detenzione, lo spirito di Yulia è infrangibile. Putin è responsabile dell'omicidio e ne risponderà", ha scritto Borrell su X. (Beb)