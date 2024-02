Israele: membro del partito palestinese Fatah plaude ad attacco nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento palestinese Fatah ha elogiato l’attacco terroristico avvenuto oggi a Kiryat Malachi, nel sud di Israele, definendolo “un’operazione eroica nei territori occupati", accezione con cui viene indicato lo Stato di Israele. In precedenza, Fadi Jamjoum, 37 anni, originario di Shuafat, a Gerusalemme est, ha sparato contro delle persone alla fermata dell'autobus uccidendone due prima di essere ucciso. Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) e leader di Fatah, Mahmoud Abbas, ha denunciato la dichiarazione, affermando che è stata rilasciata da un individuo irresponsabile che ha agito di propria volontà. "Il presidente è contro la violenza e contro gli attacchi terroristici", ha aggiunto l'ufficio di Abbas. Da parte sua, il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha affermato che l’attacco - in cui quattro persone sono rimaste ferite - dimostra che “gli assassini vogliono ucciderci tutti”. "Questo attacco ci ricorda che l'intero Paese è un fronte di scontro e che gli assassini, che non provengono solo da Gaza, vogliono ucciderci tutti", ha detto. Netanyahu ha concluso: "Continueremo a combattere fino alla vittoria completa con tutte le nostre forze, su ogni fronte, ovunque, finché non ristabiliremo la sicurezza e la pace per tutti i cittadini di Israele". (Res)