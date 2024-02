Autonomia: De Priamo (Fd'I), da De Luca maleducazione inaccettabile, si scusi o si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il presidente della regione Campania "De Luca, con il suo turpiloquio ai danni di Giorgia Meloni, dimostra solo di essere un gran maleducato e di non saper rispondere con argomenti a dati di fatto sui risultati non certo lusinghieri della sua azione di governo", dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. "Basterebbe questo per chiedere le sue dimissioni, senza contare le fandonie che diffonde sulla autonomia differenziata che, nella sua strumentale narrazione, sarebbe dannosa per il Sud quando al contrario rappresenta una opportunità e non un problema per le regioni meridionali, a maggior ragione grazie agli emendamenti di Fd'I che garantiscono la tutela delle Regioni svantaggiate e il superamento della spesa storica con il calcolo dei livelli essenziali delle prestazioni. De Luca - conclude - chieda scusa al presidente del Consiglio per le sue offese o si dimetta da un ruolo che oggi ha dimostrato ancora più che in passato, di non saper onorare".(Rin)