Gaza: presidente israeliano ha incontrato il premier del Qatar a Monaco, focus su ostaggi

- Il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha incontrato in segreto il primo ministro del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera, per discutere le trattative tese a concordare una nuova pausa umanitaria nella Striscia di Gaza, funzionale al rilascio degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas. Lo hanno riferito fonti anonime al portale di informazione “Axios”, mentre i mediatori di Stati Uniti, Egitto, Israele e Qatar non sono ancora riusciti a trovare una intesa definitiva con Hamas, con cui non è stato ancora possibile trovare un accordo in merito al rapporto tra gli ostaggi e i prigionieri palestinesi che verrebbero liberati nel quadro di uno scambio. Solo pochi giorni fa, il premier del Qatar ha incontrato al Cairo il direttore della Cia, William Burns, e gli omologhi delle agenzie di Egitto e Israele, per portare avanti le discussioni. (Was)