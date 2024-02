Navalnyj: Ue, regime di Putin lo ha assassinato lentamente, Mosca accerti i fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aleksej Navalnyj "è stato lentamente assassinato dal presidente Putin e dal suo regime, che non temono altro che il dissenso del proprio popolo". È quanto si legge in una dichiarazione congiunta della presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, e dell'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. "Siamo scioccati e addolorati dalle notizie di oggi sulla morte del politico russo dell'opposizione Aleksej Navalnyj. I nostri pensieri sono rivolti alla moglie Julia Navalnaya, alla sua famiglia e a tutti coloro che, in Russia e altrove, credono in un futuro democratico e pacifico per la Russia. Onoreremo la sua memoria di combattente per la libertà", si legge nel testo. "Aleksej Navalnyj ha dimostrato per tutta la vita un coraggio e una determinazione incredibili. È tornato coraggiosamente in Russia dopo un atroce attentato. Ha dato speranza ai democratici e alla società civile in Russia, ed è per questo che così tante persone da tutto il Paese si sono unite alle sue azioni e hanno ascoltato i suoi messaggi", continuano i due politici europei nella dichiarazione. (segue) (Beb)