Navalnyj: Ue, regime di Putin lo ha assassinato lentamente, Mosca accerti i fatti (2)

- "Le autorità russe - prosegue il documento - hanno risposto alle sue legittime attività politiche e di anticorruzione con misure motivate politicamente, mandandolo in una colonia penale di regime rigido lontano da Mosca, inaccessibile per la famiglia, gli amici e gli osservatori, e perseguitando i suoi avvocati. Abbiamo ripetutamente chiesto alla Russia di garantire la sua sicurezza e la sua salute e abbiamo espresso la nostra preoccupazione per i ripetuti maltrattamenti, le misure disciplinari ingiustificate e illegali e le molestie, che equivalgono a torture fisiche e psicologiche, da parte delle autorità carcerarie", si legge ancora nel testo. "Non risparmieremo gli sforzi per chiedere conto alla leadership politica e alle autorità russe. Chiediamo alle autorità russe di accertare tutti i fatti relativi alla morte di Navalnyj. La Russia deve rilasciare immediatamente tutti gli altri prigionieri politici", conclude la dichiarazione. (Beb)