Myanmar: giornalista ucciso mentre si trovava in custodia militare nello Stato di Rakhine

- Myat Thu Tan, giornalista birmano che collaborava per il portale online "Western News" e con altri media locali, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco lo scorso 31 gennaio mentre si trovava in custodia militare a Mrauk-U, nello Stato di Rakhine, nell'ovest del Myanmar. Lo riferisce il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj), organizzazione non governativa che fa appello alle autorità birmane perché conducano "un'inchiesta credibile e indipendente" sull'omicidio e perché assicurino i responsabili alla giustizia. Il corpo del giornalista è stato rinvenuto assieme a quello di altri sei detenuti all'interno di un rifugio antiaereo della base del battaglione di fanteria leggera 378, il cui controllo è stato preso lo scorso 5 febbraio dagli insordi dell'Esercito Arakan. "Condanniamo fermamente l'uccisione del giornalista Myat Thu Tan e invitiamo le autorità del Myanmar a identificare e perseguire i responsabili", afferma il responsabile del Cpj per il sud-est asiatico, Shawn Crispin, secondo cui "in Myanmar, dopo il colpo di Stato del 2021, ha preso piede una cultura dell'impunità". "La giunta deve fermare le uccisioni e iniziare a proteggere i giornalisti", ha aggiunto Crispin. (segue) (Fim)