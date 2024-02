Myanmar: giornalista ucciso mentre si trovava in custodia militare nello Stato di Rakhine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo l’Esercito Arakan, uno dei gruppi armati etnici del Myanmar schierati contro la giunta militare al potere dal 2021, continua ad avanzare nello Stato di Rakhine, nell’ovest del Paese, di cui sembra ora puntare la capitale Sittwe. Lo riferisce l’emittente “Radio Free Asia”, finanziata dal governo degli Stati Uniti. Il gruppo, che già controlla tre città dello Stato, ha iniziato oggi un’offensiva su Rathedeaung, colpendo i battaglioni 536, 537 e 538 dell’esercito regolare. Dall’altra parte, secondo testimoni locali citati dall’emittente, le forze armate della giunta stanno rispondendo con colpi d’artiglieria e attacchi aerei anche sulle zone residenziali. L’offensiva dei ribelli è iniziata dopo che lo scorso novembre è scaduto un cessate il fuoco rimasto in vigore per un anno. L’Esercito Arakan ha preso già il controllo delle città di Mrauk-U (capitale storica dello Stato), Minbya e Kyauktaw, ma anche della città di Pauktaw e di Taung Pyo, avamposto militare situato lungo il confine con il Bangladesh e non lontano dalla città di Paletwa, che si trova tuttavia nello Stato di Chin. Secondo fonti di “Radi Free Asia”, il gruppo ha ora nei piani di attaccare il quartier generale del comando militare regionale a Sittwe, capitale di Rakhine, e ha già trasmesso un ultimatum alle forze regolari, che tuttavia non sembrano avere intenzione di arrendersi. La giunta, piuttosto, sta preparando fortificazioni e sta trasferendo con urgenza le famiglie dei militari in luoghi più sicuri. (segue) (Fim)