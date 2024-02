Myanmar: giornalista ucciso mentre si trovava in custodia militare nello Stato di Rakhine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In settimana il governo militare del Myanmar ha annunciato di voler arruolare ogni anno 60 mila giovani uomini e donne nei ranghi delle forze armate ai sensi della legge sul servizio militare obbligatorio recentemente attivata dalla giunta. Lo riferisce il quotidiano "Asahi", ricordando che la legge sulla coscrizione obbligatoria è stata attivata a sorpresa sabato 10 febbraio dal leader del governo militare, il generale Min Aung Hlaing, in una situazione di grave difficoltà per le forze armate, che da mesi subiscono l'offensiva coordinata dei gruppi armati ribelli in diverse aree del Paese. Gli arruolamenti forzosi dovrebbero iniziare dopo le celebrazioni per il capodanno tradizionale birmano, il prossimo aprile. Non esistono ad oggi dati ufficiali in merito alle dimensioni delle forze armate birmane: la Central Intelligence Agency statunitense (Cia) stimava lo scorso anno un numero di effettivi compreso tra 150mila 400mila, mentre l'Us Institute of Peace, con sede a Washington, ipotizza che l'esercito birmano abbia perso circa 21mila uomini tra morti, feriti e disertori dal golpe del febbraio 2021, e che oggi conti in tutto circa 150mila effettivi. (segue) (Fim)