Myanmar: giornalista ucciso mentre si trovava in custodia militare nello Stato di Rakhine (4)

- Il governo militare del Myanmar ha attivato una legge che consente alle forze armate di arruolare per almeno due anni tutti gli uomini di età compresa tra i 18 e i 35 anni e le donne tra i 18 e i 27 anni. I limiti di età possono salire fino a 45 e 35 anni rispettivamente in caso di persone qualificate e la durata del servizio può essere estesa fino a cinque anni. La renitenza alla leva è punibile con il carcere per lo stesso periodo di mancato servizio. Il portavoce della giunta al potere a Naypyidaw dal golpe del 2021, Zaw Min Tun, ha spiegato che “un sistema di servizio militare nazionale che coinvolga tutte le persone è essenziale a causa della situazione che si sta verificando nel Paese”. (segue) (Fim)