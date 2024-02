Governo: Kelany (Fd'I), De Luca insulta donne in politica, retaggio becero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Coprire di 'epiteti' volgari il nostro presidente del Consiglio è come farlo nei confronti di tutte le donne impegnate in politica, retaggio di un patriarcato becero e gretto". Lo ha detto Sara Kelany, deputata di Fratelli d'Italia. "Un altro spettacolo demenziale e imbarazzante di Vincenzo De Luca, oggi in 'protesta' davanti a palazzo Chigi per chiedere un incontro al premier, consapevole, furbescamente, che Meloni era in Calabria a sottoscrivere con la regione un accordo di programma con il quale vengono assegnati a quei territori ingenti risorse", ha aggiunto. (segue) (Rin)